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"فيفا" يقرر إيقاف رئيس اتحاد جنوب السودان لكرة القدم عشر سنوات

الجمعة 24/مايو/2019 - 09:19 م
فيفا يقرر إيقاف رئيس اتحاد جنوب السودان لكرة القدم عشر سنوات
فيفا
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وكالات
 
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم أنه عاقب شابور جوك ألاي رئيس اتحاد جنوب السودان السابق بالإيقاف 10 سنوات عن ممارسة أي نشاط متعلق باللعبة بداعي الرشوة واختلاس أموال.

 

وغرم ألاي إضافة إلى الإيقاف الذي سيسري على الفور، 500 ألف فرنك سويسري (حوالي 500 ألف دولار).

 

وقال الفيفا في بيان: "الغرفة القضائية التابعة للجنة القيم المستقلة أدانت السيد شابور جوك ألاي بالاختلاس وتقديم هدايا وتسهيلات لأطراف أخرى في انتهاك لميثاق الفيفا".

 

وتابع: "يتعلق التحقيق باختلاس أموال من برنامج المساعدة المالية التابع للفيفا ومساعدات برنامج الهدف التي تلقاها اتحاد جنوب السودان خلال عامي 2014 و2015 وكذلك بشأن مدفوعات لمسؤولين في كرة القدم وآخرين".

 

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