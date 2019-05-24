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تنبيه مهم من "التعليم" بشأن التقديم على الوظائف

الجمعة 24/مايو/2019 - 09:18 م
تنبيه مهم من التعليم بشأن التقديم على الوظائف
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الفجر السعودي
 
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دعا المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، المتقدمين لشغل الوظائف التعليمية عند إدخال الرغبات المكانية، لاختيار الإدارات التي يوجد فيها احتياج يتفق مع مرحلة مؤهل المتقدم، ومع اختبار قياس المطلوب له، وفق المحدد في دليل التخصصات التعليمية.

وأشار العصيمي إلى أن التعديل على الرغبات المكانية متاح حتى نهاية فترة التقديم.

وأوضح أن التقديم على الوظائف المطروحة متاح (24) ساعة حتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 1440/9/23هـ الساعة الرابعة عصراً، مهيباً بالمتقدمين لتجنّب أوقات الذروة.


 

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