هيئة مسيرات العودة في غزة تؤكد على استمرارها

أكدت هيئة مسيرات العودة الفلسطينية في غزة، اليوم الجمعة، على استمرار المسيرات قرب السياج الفاصل مع إسرائيل، حتى رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 12 عاماً.





وقال بيان في ختام احتجاجات اليوم صدر عن هيئة مسيرات العودة إن "تهرب الاحتلال الإسرائيلي من تطبيق تفاهمات كسر الحصار لن يزيدنا إلا إصراراً وتمسك بحقوقنا".





وأكد بيان الهيئة المشكلة من فصائل وجهات أهلية وحقوقية فلسطينية، "لا أحد يستطيع أن يملي على الشعب الفلسطيني حلولاً هابطة والحل الوحيد لقضيتنا هو جلاء الاحتلال". يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة أن طواقها تعاملت مع 16 إصابة مختلفة بقنابل الغاز المباشرة والأعيرة المطاطية خلال مواجهات اليوم مع الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة.





وذكرت الوزارة في بيان أن الإصابات تم علاجها في النقاط الطبية وأن من بين المصابين مسعفة متطوعة وصحفي.





وكانت هيئة مسيرات العودة دعت المتظاهرين إلى البقاء داخل خيام العودة المغطاة في المخيمات الخمسة طيلة فترة فعاليات اليوم بسبب ارتفاع درجات الحرارة وصيام رمضان.





وأعلنت إسرائيل قبل يومين تقليص مساحة الصيد البحري في قطاع غزة من 15 إلى 10 أميال حتى إشعار أخر ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.





واستشهد 305 فلسطينيين منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس 2018.