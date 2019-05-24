جيبوتي تدرس استيراد الخضروات والفاكهة الطازجة من مصر

قال أيمن غنيمة الوزير المفوض التجارى بجيبوتى، أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع سكرتير عام وزارة التجارة الجيبوتية لبحث سبل دعم العلاقات التجارية بين الدولتين.





وأشار جهاز التمثيل التجاري، إلى أنه تم الإتفاق على إيفاد وفد مكون من بعض الشركات الجيبوتية، وممثلين عن وزارة التجارة الجيبوتية لزيارة مصر خلال الفترة من 26 إلى 29 مايو الجاري، لبحث امكانية استيراد الخضروات والفاكهة الطازجة من مصر، ومناقشة التفاصيل الخاصة بالرقابة على الجودة.





وأضاف أنه تم التنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لإعداد برنامج يتضمن زيارة بعض مزارع، ومحطات تعبئة العنب والبرتقال، والاجتماع مع بعض الشركات المصرية المصدرة للخضروات والفاكهة.



