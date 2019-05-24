محافظ البحر الأحمر يجتمع بأهالي منطقة الملاحة ويستمع إلى مطالبهم (صور)





اجتمع اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم، بأهالي منطقة الملاحة بالغردقة، للاستماع الي مطالبهم، جاء ذلك عقب الافطار الجماعي الذي نظمه جهاز التعمير والاسكان بالمنطقة، بحضور العديد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين المسيحي والإسلامي بالمحافظة الساحلية.ومن جانبه أكد عبد الله أن المحافظة تضع نصب أعينها خدمة جميع المواطنين بمختلف مدنها، مشيرا أن منطقة الملاحة شهدت طفرة في أعمال التطوير واحلال وتجديد البنية التحتية خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن البحر الأحمر تهدف إلي تطوير كافة المناطق القديمة بالغردقة.ومن ناحية أخرى وجه المواطنين بالمنطقة الشكر المحافظ علي حرصه الشديد لتوفير كافة المرافق والخدمات لهم وحرصه علي تطوير المنطقة بالكامل، مؤكدين انهم عانوا لفترات طويلة من الإهمال وعدم توافر الخدمات.