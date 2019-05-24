حسام موافي: الكورتيزون عقار سيء السمعة.. ولكن
الجمعة 24/مايو/2019 - 09:14 م
أمنية فوزي
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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الكورتيزون عقار سيء السمعة ولكنه أنقذ الكثيرين.
وأضاف "موافي"، خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أن فائدة الجهاز المناعي هي محاربة الجسم الغريب، موضحًا أن الجهاز المناعي لا يقبل أي عضو غريب في الجسم، وأن الكورتيزون أفضل دواء للجهاز المناعي لزارعي الأعضاء.
وأضاف "موافي"، خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أن فائدة الجهاز المناعي هي محاربة الجسم الغريب، موضحًا أن الجهاز المناعي لا يقبل أي عضو غريب في الجسم، وأن الكورتيزون أفضل دواء للجهاز المناعي لزارعي الأعضاء.
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