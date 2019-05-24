خالد الجندي يكشف حكم الطهارة في الإسلام (فيديو)
الجمعة 24/مايو/2019 - 08:54 م
أمنية فوزي
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أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حكم الطهارة في الإسلام، لافتًا إلى أنه يوجد نوعان للطهارة؛ طهارة تتعلق بالحدث، وطهارة تتعلق بالنجاسة.
وأوضح "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "حدوتة فقهية"، المذاع على راديو "9090" مساء اليوم الجمعة، أن طهارة الحدث؛ إما خروج البول أو الحيض أو المني، قائلًا إنها أمور طارئة على البدن ويجب التطهر منها.
وأكد أن الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة، موضحًا أنه يجب أن يكون الثوب طاهر والمكان طاهر والبدن طاهر أثناء الصلاة، وإذا كان أحدهما غير طاهر تكون الصلاة غير صحيحة.
وأوضح "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "حدوتة فقهية"، المذاع على راديو "9090" مساء اليوم الجمعة، أن طهارة الحدث؛ إما خروج البول أو الحيض أو المني، قائلًا إنها أمور طارئة على البدن ويجب التطهر منها.
وأكد أن الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة، موضحًا أنه يجب أن يكون الثوب طاهر والمكان طاهر والبدن طاهر أثناء الصلاة، وإذا كان أحدهما غير طاهر تكون الصلاة غير صحيحة.
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