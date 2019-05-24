5 عوامل تغيرت في ليفربول بين نهائي "كييف" و"الواندا ميتروبوليتانو"





يلتقي فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، مع فريق توتنهام هوتسبير يوم 1 يونيو المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في مدريد، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





ويعد هذا النهائي الثاني على التوالي لفريق ليفربول الإنجليزي، حيث تعرض للخسارة في الموسم الماضي أمام نادي ريال مدريد الإسباني، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في كييف.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" 5 عوامل تغيرت بين نهائي كييف والواندا ميتروبوليتانو.





1- قلة الإصابات





كان فريق ليفربول في الموسم الماضي سيئ الحظ، حيث تعرض نجوم الفريق الإصابات التي جعلت البعض منهم لم يشاركوا في النهائي أمام ريال مدريد مثل "تشامبرلين"، والذي كان من ركائز الفريق الذي يعتمد عليها يورجن كلوب مدرب الفريق، ومحمد صلاح الذي تعرض للإصابة في بداية المباراة النهائية وعدم استكماله للمباراة، مما أثر بالسلب على أداء ليفربول الهجومي في اللقاء.





2- الدكة





نجح مسئولو الريدز هذا الموسم في إبرام الكثير من الصفقات الناجحة في بداية الموسم بالميركاتو الصيفي، مما جعل الفريق يملك دكة قوية في معظم مراكز الملعب، حيث كان يملك الفريق في الموسم الماضي 11 لاعب يعتمد عليهم كلوب في جميع البطولات، وان الدكة كانت أقل من مستوى اللاعب الأساسي، خاصة للثلاثي الهجومي ( فيرمينيو - ماني - محمد صلاح)، حيث أصبح يملك هذا الموسم أكثر من 15 لاعب على مستوى جيد للغاية.





3- أليسون





أصبح الحارس البرازيلي أليسون بيكير مصدر أمان كبير للفريق والجماهير هذا الموسم، بعد حصوله على جائزة القفاز الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحقيق أكثر عدد من الكلين شئت بالبريميرليج، وفي الموسم الماضي كان من الأسباب الرئيسية لخسارة الريدز لقب البطولة هو الحارس كاريوس، والذي تسبب في هدفين من الثلاث أهداف في المباراة النهائية بكييف، مما جعله يرحل عن صفوف الفريق الإنجليزي في بداية هذا الموسم.





4- خسارة البريميرليج ووعد كلوب





فشل نادي ليفربول في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بالرغم من وصوله إلى 97 نقطة في نهاية الموسم، ولكن فاز فريق مانشستر سيتي بالبطولة بعد تصدره جدول الترتيب برصيد 98 نقطة، ومن المفترض أن تكون تلك الخسارة عاملا إيجابيا لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، وعدم الخروج من الموسم بدون بطولات، وأيضا كان قد وعد كلوب الجماهير في عام 2015، بأنه في حالة عدم حصوله على بطولة خلال أربع مواسم فسوف يرحل عن تدريب الريدز، ولم ينجح حتى الآن في تحقيق البطولة الأولى له، وهذة الفرصة الأخيرة لتحقيق وعده للجماهير الحمراء.





5- خبرات النهائي





يملك لاعبي فريق ليفربول الكثير من الخبرات في تلك المواقف، خاصة بعد خسارة اللقب في الموسم الماضي، بسبب عدم وجود الخبرات الكافية ضد فريق ريال مدريد، والذي يملك لاعبيه خبرات كبيرة في النهائيات بعد تحقيق اللقب لثلاث مرات متتالية، وإن المنافس هذة المرة توتنهام والذي وصل لهذة المرحلة للمرة الأولى في تاريخيه، ويملك عدد من اللاعبين الشباب أو اللاعبين الذي لم يعتادوا على الوصول لتلك المرحلة وتحقيق البطولات مع السبيرز.



