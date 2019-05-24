الوطنية للإعلام: الانتهاء من اللمسات الأخيرة لانطلاق البث الرسمي لقناة تايم سبورت

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ينطلق في العاشرة من مساء الغد، البث الرسمي لقناة "تايم سبورت"؛ حيث أكد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، متابعته أولًا بأول اللمسات النهائية لانطلاق القناة في نسختها الفضائية.





وصرح "زين" بأن القناة تعد إضافة حقيقة في مجال الإعلام الرياضي شكلًا ومضمونًا، والهيئة تولي لها اهتمامًا كبيرًا؛ حيث تنقل عبر نسختها الأرضية كافة فعاليات ومباريات بطولة كأس الأمم الافريقية، وهي البطوله الأهم على مستوى القارة، وخاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.





كما قرر رئيس الهيئة أن تنقل قناة تايم سبورت مباراة نادي الزمالك ونهضة بركان في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية المقامة بمصر يوم الأحد القادم، وذلك على البث الأرضي.





وو "زين" المشاهد المصري والعربي والأفريقي أن تقدم القناة خدمات إعلامية رياضية متميزة، تحظى برضى عشاق وجماهير الرياضة بمختلف تنوعاتها، والعمل على إمتاع وإسعاد المشاهد ببرامج وفقرات القناة المتنوعة.



وتعرض قناة تايم سبورت في أول يوم من انطلاقها بمدينة الإنتاج الإعلامي، مجموعة من الفقرات الرياضية المتنوعة والمتميزة التي تنال إعجاب المشاهد، كما يتم عرض للبرامج التي ستعرض على شاشة القناة، ومنها برنامج "بث أصلي"، وبرنامج "إلعبها صح"، و"برنامج حدوته أفريقية"، ويقدم البرامج نخبة متميزة من إعلاميي ومقدمي البرامج الرياضية.





كما تذيع قناة تايم سبورت عبر البث الأرضي الرقمي، مباريات كأس الأمم الإفريقية المُقامة على أرض مصر 21 يونيو المقبل، وسيتمكن المشاهدين من متابعة كافة مباريات البطولة، وتغطية مميزة من داخل الملعب وكواليس المباريات من خلال فريق عمل القناة، ونخبة كبيرة متميزة من نجوم مقدمي البرامج الرياضية.





وستكون القناة متاحة بدقة عالية على أجهزة التليفزيون الأرضي، عبر تردد UHF 32 لمستخدمي الإريال العادي وبدقة عالية.



كما تبث القناة عبر قمر نايل سات الصناعي من خلال هذا التردد: أفقي 11449.





وسيتم توضيح كافة الخطوات لاستقبال النسخة الأرضية من خلال القناة، بالإضافة إلى التنويهات الإرشادية التي تبث بشكل متواصل ومكثف عبر قنوات الهيئة.