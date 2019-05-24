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مسلسلات رمضان 2019 .. ويزو ضيفة الواد سيد الشحات 19

الجمعة 24/مايو/2019 - 08:40 م
مسلسلات رمضان 2019 .. ويزو ضيفة الواد سيد الشحات 19
ويزو
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شيماء عطية
 
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حلت نجمة مسرح مصر "ويزو" ضيف شرف على مسلسل "الواد سيد الشحات 19"، حيث تجسد شخصية "دموع الشحات" شقيقة كل من سيد وفخر، التي هربت بعد الحصول على نصيبها من أموال السحاوي، وأصبحت منتجة وممثلة.

وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن.

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