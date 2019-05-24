إسلام طارق لـ"الفجر الرياضي": موسم المظاليم زادني قوة.. ولن نكون ضيوف شرف (فيديو)

تحدى إسلام طارق حارس مرمى فريق طنطا الجميع، مؤكدا أن الفريق سيكون له شأن أخر الموسم الجديد.

صعد نادي طنطا للدوري المصري الممتاز بعد غياب موسم، قدم خلاله عروض شرسة مع أندية القسم الثاني.

وقال طارق خلال تصريحاته لـ "الفجر الرياضي" : "شرف كبير لي التواجد مع طنطا والصعود مره أخرى للأضواء".

وأردف: "إن شاء الله نقدر نحقق مركز كويس، اتعلمنا من الدرس، من يذوق طعم الدوري الممتاز يعلم قدره جيدا".

وأكد: "إن شاء الله سيكون موسم مختلف وسيكون لنا شأن آخر ونسعى لتحقيق مركز جيد".

وأفصح: "لن نكون ضيوف شرف، ولم نكن قبل ذلك ضيوف شرف، نافسنا بشكل قوي الموسم الأخير لنا بالأضواء، ولكن رحيل خالد عيد أثر علينا".

واستكمل حارس طنطا: "بعد رحيل عيد لم نستطع التماسك وهبطنا للمظاليم".

وعن استمراره مع طنطا في المظاليم قال: "كان أمر واقع، مرتبط بتعاقد وللأسف لم يسمحوا لي بالرحيل كما حدث مع آخرين".

وأردف: "تمردت ولكن بعد ذلك عدت وتم احتواء الموقف، كان لديهم ثقة كبيرة أنني سوف أكون سببا في عودتهم للأضواء من جديد، وقد كان".

وتابع: "ارتضيت واستمريت مع طنطا وصعدت بفريقي للممتاز من جديد، كنت على قدر المسئولية".

وعن موسم المظاليم قال: "زادني قوة وإصرار، وجدد طموحي أن أكون حارس مصر الفترة المقبلة".

وعن عرض الزمالك السابق أتم كلماته: "من الممكن أن أنضم غدا لأكبر الأندية، لا أحد يعلم ما ينتظره غدا".



