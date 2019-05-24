ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

المفتي: أكثر المعاصي التي يقع فيها الصائم سببها اللسان (فيديو)

الجمعة 24/مايو/2019 - 08:40 م
المفتي: أكثر المعاصي التي يقع فيها الصائم سببها اللسان (فيديو)
أرشيفية
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن من أجمل نعم الله على عباده نعمة اللسان، التي ميزت الإنسان عن غيره من المخلوقات، ولكن النعمة تحولت إلى نقمة وأضحى اللسان مصدر شقاء لأصحابه لعجزهم عن ضبطه.

وأضاف "علام"، خلال برنامجه "اللهم أعنا"، المذاع على راديو "9090" مساء اليوم الجمعة، أن الكلمة في الإسلام لها خطورتها، التي أولاها الإسلام عناية خاصة، متابعًا: "الإنسان يدخل الإسلام بكلمة، وبكلمة يخرج منه، وبكلمة تراق الدماء".

وأشار إلى أن النبي؛ صلى الله عليه وسلم، حذر من آفة النميمة، ومن تداول وإطلاق الشائعات، ومن شهادة الزور، لافتًا إلى أن أكثر المعاصي التي يقع فيها الصائم منشأها اللسان، موضحًا أن اللسان يذهب الصيام سُدى، مشددًا على أمانة الكلمة في مثل تلك الأحداث التي يعيشها وطننا، حيث يمكن أن تتسبب كلمة في فتنة تحمل صاحبها سخط الله بترويجه لشائعات ليس لها أساس من الصحة.

Advertisements
المزيد عن: نعمة اللسان نعم الله مفتي الجمهورية اللهم أعنا الدكتور شوقي علام 9090
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الفرنسي
ستاد ريمس
-
x
21:05
-
باريس سان جيرمان