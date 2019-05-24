المفتي: أكثر المعاصي التي يقع فيها الصائم سببها اللسان (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن من أجمل نعم الله على عباده نعمة اللسان، التي ميزت الإنسان عن غيره من المخلوقات، ولكن النعمة تحولت إلى نقمة وأضحى اللسان مصدر شقاء لأصحابه لعجزهم عن ضبطه.





وأضاف "علام"، خلال برنامجه "اللهم أعنا"، المذاع على راديو "9090" مساء اليوم الجمعة، أن الكلمة في الإسلام لها خطورتها، التي أولاها الإسلام عناية خاصة، متابعًا: "الإنسان يدخل الإسلام بكلمة، وبكلمة يخرج منه، وبكلمة تراق الدماء".





وأشار إلى أن النبي؛ صلى الله عليه وسلم، حذر من آفة النميمة، ومن تداول وإطلاق الشائعات، ومن شهادة الزور، لافتًا إلى أن أكثر المعاصي التي يقع فيها الصائم منشأها اللسان، موضحًا أن اللسان يذهب الصيام سُدى، مشددًا على أمانة الكلمة في مثل تلك الأحداث التي يعيشها وطننا، حيث يمكن أن تتسبب كلمة في فتنة تحمل صاحبها سخط الله بترويجه لشائعات ليس لها أساس من الصحة.



