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إحصائيات مرعبة تكشف معاناة الأطفال والأمهات في معتقلات أردوغان (فيديو)

الجمعة 24/مايو/2019 - 07:46 م
إحصائيات مرعبة تكشف معاناة الأطفال والأمهات في معتقلات أردوغان (فيديو)
الشرطة التركية
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عمرو سمير
 
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قالت صحيفة زمان، إن الإحصائية الأخيرة التي نشرت في 31 أكتوبر 2018، قالت إن عدد الأطفال الموجودين في السجون 743 طفلاً بعمر أقل من 6 سنوات، منهم 343 طفلاً بعمر أقل من 3 سنوات.

وهذه الإحصائية صادرة عن المدير العام للسجون شعبان يلماز، خلال إجابته عن أسئلة أعضاء لجنة مراقبة حقوق الإنسان في البرلمان التركي في نوفمبر الماضي.

وقد يعني وجود 743 طفلاً، أن هناك في المقابل 743 أماً، 519 منهن صدرت بحقهن أحكام قضائية.

وحول نوعية التهم الموجهة إليهن، بحسب مداد نيوز، فإن عدد الأمهات المتهمات بالانضمام إلى حركة الخدمة هو الأكبر، يليهن مباشرة المتهمات بالانضمام إلى تنظيم حزب العمال الكردستاني، وفي المرتبة الثالثة نساء يخضعن للاعتقال العدلي ومحكومات بقضايا مختلفة.

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