مدربون × كان 2019 (4).. الفرنسي كورينتين مارتينز صانع "معجزة" موريتانيا





تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ستقام في مصر يوم 21 يونيو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولي في تاريخ البطولة الإفريقية، وتستمر منافسات البطولة حتي 19 يوليو المقبل.





ويقدم "الفجر الرياضي" سلسلة حلقات بعنوان "مدربون × كان 2019" يستعرض خلالها معلومات عن مدربي المنتخبات المشاركة في بطولة أمم إفريقيا ومسيرتهم التدريبية وأبرز إنجازاتهم وطموحاتهم في النسخة القادمة من البطولة القارية، وتستمر هذه الحلقات حتى موعد انطلاق النسخة 32 من البطولة والتي ستقام على الأراضي المصرية.





ونتناول في الحلقة الرابعة من سلسلة "مدربون × كان 2019" المدرب الفرنسي "كورينتين مارتينز" المدير الفني لمنتخب موريتانيا، والذي نجح في قيادة المنتخب الموريتاني للتأهل لبطولة أمم إفريقيا للمرة الاولي في تاريخه، ويحلم بمواصلة النجاح وقيادة منتخب المرابطون للأدوار النهائية للبطولة القارية.





- مسيرته الكروية:

كورينتين مارتينز دا سيلفا من مواليد 11 يوليو 1969 في مدينة "بريست" الفرنسية يبلغ عمره 49 عامًا، وهو لاعب كرة قدم فرنسي كان يجيد اللعب في مركز الوسط المهاجم، لعب ضمن صفوف عدة أندية فرنسية خلال مشواره الكروي.





لعب مارتينز في صفوف أندية بريست (1988-1991)، ثم انتقل لفريق أوكسير (1991-1996)، كما خاض تجربة احترافية في اسبانية ضمن صفوف فريق ديبورتيفو لاكورونيا (1996-1997)، بعدها عاد للدوري الفرنسي عبر بوابة ستراسبورج ولعب له في الفترة من (1998-2004) تخللها فترة إعارة لصفوف فريق بوردو (1999-2000)، بعد انتهاء عقده مع ستراسبورج انتقل لصفوف فريق كليرمونت والذي اختتم معه مسيرته الكروية عام 2004.





ساهم مارتينز في تتويج نادي أوكسير ببطولة دوري الدرجة الأولى الفرنسي موسم 1995/1996 وكأس فرنسا مرتين موسمي 1993/1994 و1995/1996 كما ساهم في تتويج نادي ستراسبورج ببطولة كأس فرنسا موسم 2000/2001.





شارك مارتينز مع منتخب فرنسا في 14 مباراة دولية وسجل هدفًا وحيدًا في الفترة من 1993 إلى 1997، وتواجد ضمن قائمة الديوك الفرنسية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية 1996 التي أقيمت في إنجلترا ولكنه لم يلعب في أي مباراة بسبب تواجد زين الدين زيدان.





- مسيرته التدريبية:

بعد اعتزاله كرة القدم اتجه "كورينتين مارتينز" للعمل في مجال التدريب، لكنه لا يمتلك سيرة ذاتية قوية، يعتمد على طريقة لعب 3-3-4، وبدأ مشواره التدريبي مع أحد أندية الهواة وهو فريق ستاد كويمبيريوس الفرنسي في الفترة من 2006 وحتي 2007، بعدها عمل مديرًا للكرة في ناديه السابق بريست الفرنسي، قبل أن يتولي القيادة الفنية للفريق بشكل مؤقت في الفترة من أبريل 2012 وحتي مايو 2013.





في أكتوبر لعام 2014 تولي "كورينتين مارتينز" القيادة الفنية لمنتخب موريتانيا، ونجح في إعادة هيكلة المنتخب بمزيج من المحترفين والمحليين، وقاده في تصفيات أمم إفريقيا 2017 واحتل المركز الثاني في مجموعته خلف الكاميرون برصيد 8 نقاط، لكنه لم يصعد للبطولة وقتها حيث كان يتأهل أصحاب المراكز الأولي بالإضافة لمنتخبين أفضل الحاصلين على المركز الثاني.





نجح "مارتينز" في تحقيق انجاز تاريخي هذا العام وقاد منتخب موريتانيا للتأهل لبطولة أمم إفريقيا للمرة الأولي في تاريخه بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة التاسعة برصيد 12 نقطة وتأهل رفقة أنجولا متصدر المجموعة.





- أرقامه مع موريتانيا:

قاد كورينتين مارتينز منتخب موريتانيا في 21 مباراة فاز في 7 مباريات، وخسر 10 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وسجل لاعبوه 22 هدفًا، واستقبلت شباكه 27 هدفًا.





صعد بالمنتخب الموريتاني لنهائيات أمم إفريقيا 2019 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 12 نقطة جمعها من 4 انتصارات وخسارتين وتساوي مع منتخب أنجولا متصدر المجموعة.





ويقع منتخب موريتانيا في المجموعة الخامسة مع منتخبات تونس ومالي وأنجولا، ويتطلع لتحقيق إنجاز جديد مع المنتخب الموريتاني بالتقدم للأدوار النهائية في البطولة.



