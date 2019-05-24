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الداخلية الفرنسية تعزيز الإجراءات الأمنية في الأماكن العامة بعد انفجار ليون

الجمعة 24/مايو/2019 - 07:40 م
الداخلية الفرنسية تعزيز الإجراءات الأمنية في الأماكن العامة بعد انفجار ليون
الشرطة الفرنسية
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وكالات
 
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أعلنت الشرطة الفرنسية، الجمعة، عن إصابة 7 أشخاص إثر انفجار في مدينة ليون، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لتحديد سبب الانفجار.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يتابع ما يحدث في ليون، مضيفا أن الانفجار أسفر عن وقوع إصابات لكن لم يُسقط قتلى.

وقالت خدمة الاتصال والمعلومات التابعة للشرطة الوطنية، لـCNN إن "سبب الانفجار غير واضح حاليا، وسيتم البحث عن أسباب الانفجارات في وقت لاحق".

وأضافت الشرطة الفرنسية أن "الأولوية في التعامل مع الجرحى بصرف النظر عما إذا كان حادثا أو هجوما إرهابيا".
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