تقرير مفتش الصحة: عدم وجود شبهة جنائية في واقعة غرق شاب بأوسيم

صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقًا بنهر النيل بأوسيم، بعدما كشف تقرير مفتش الصحة عدم وجود شبهة جنائية.





تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص ويدعي "م.م"، مقيم بقرية بأوسيم، بنهر النيل، فانتقل رجال المباحث وقوات الإنقاذ النهرى إلى محل الواقعة، وتبين غرق الشاب وانتشل رجال الإنقاذ النهرى جثته، وتم نقلها إلى المستشفى.



