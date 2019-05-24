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بايرن ميونيخ يزاحم مانشستر سيتي على ضم رودي

الجمعة 24/مايو/2019 - 07:36 م
بايرن ميونيخ يزاحم مانشستر سيتي على ضم رودي
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علي نبوي
 
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دخل نادي بايرن ميونيخ في منافسة قوية مع مانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد مع رودي لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكرتة صحيفة "الأس" الإسبانية فإن النادي الألماني أبدى اهتماما قويا بضم لاعب ااوسط والذي قدم مستوى مميز مع أتلتيسكو هذا الموسم.

وأضافت الصحيفة بأن النادي البافاري على استعداد لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد رودي مع أتلتيكو مدريد والتي تقدر بـ٦٢ مليون جنيه استرليني.

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