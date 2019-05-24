نانسي عجرم تكشف حقيقة خلافها مع أصالة

أكدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أنها لا تعلم سبب الخلاف بينها وبين الفنانة السورية أصالة، موضحة أنها قابلتها في دولة المغرب خلال مشاركتهما بمهرجان "موازين".





وأضافت عجرم، خلال لقائها ببرنامج "مجموعة إنسان" المذاع على فضائية mbc، "قعدنا حكينا، وخبرتها عن ولادي، وهي خبرتني عن ولادها، ودي كانت آخر مرة بيصير فيه حديث وياها، وبعدين ما صار شيء حتى يكون فيه خلاف".





وأشارت عجرم، إلى أنه ليس بينها وبين أحد خلاف، وعندما تشعر بجرحها لشخص أو وقوعها في خطأ ما، تعتذر.



