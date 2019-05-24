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رئيس جامعة السويس: "العلاج الطبيعي" إضافة جديدة للكليات الطبية

الجمعة 24/مايو/2019 - 07:22 م
رئيس جامعة السويس: العلاج الطبيعي إضافة جديدة للكليات الطبية
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أبوبكر عبد المعز
 
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وافق المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في اجتماعه الشهري الذي عقد بجامعة حلوان أمس الخميس، على إنشاء كلية العلاج الطبيعي بالجامعة.

وأكد السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، على أن ذلك يأتي في ظل حرص جامعة السويس، اكتمال الكليات الطبية لخدمة إقليم السويس والبحر الأحمر وسيناء خاصة وكافة أبناء مصر عموما، وتوفير مخرجات تعليميه تتناسب ومتطلبات سوق العمل، فضلا عن حرص الجامعة الدائم على تحقيق أعلى مستويات الجودة التعليمية لكافة منتسبيها في شتى التخصصات، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة العمل على تطوير وتحديث منظومة التعليم بما يواكب التطور الهائل على المستوى العالمي.

كما قدم رئيس الجامعة التهنئة لكافة أبناء إقليم الجامعة بمناسبة الموافقة على افتتاح كلية العلاج الطبيعي بالسويس، متمنيا أن تصبح أحد أهم وأفضل مؤسسات الخدمات العلاجية على مستوى مصر والعالم في المستقبل القريب بإذن الله.

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المزيد عن: رئيس جامعة السويس الكليات الطبية العلاج الطبيعي
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