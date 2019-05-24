السكرتير العام يتفقد أعمال تطوير خط الصرف الصحي بتل القلزم بالسويس (صور)

قام اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس، بجولة تفقدية لمنطقة تل القلزم بحي الاربعين وشارع الطابية؛ لمتابعة أعمال الاحلال والتجديد لشبكة الصرف الصحي بطول يصل الي ألف متر لخدمة المنطقة والشوارع الجانبية لها.وتفقد السكرتير العام محطة رفع مياه الصرف الصحي بمنطقة تل القلزم لمتابعة سير العمل بها، مؤكدًا علي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لفرع السويس والشركة المنفذة وضع جدول زمني للانتهاء من هذه الاعمال وتمهيد الشوارع ثم البدء في اعمال الرصف بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل، وكلف حي السويس وحي الاربعين برفع التراكمات والقمامة الموجودة المتراكمة بالمنطقة.كما تابع اللواء طارق عبد العظيم أعمال تسوية وتمهيد جانبي طريق الادبية السويس بحي عتاقة، وتم التأكيد علي عمل شكل جمالي يواكب أعمال التطوير والرصف للطريق الذي يبلغ طوله 10 كيلو متر، كما تابع السكرتير العام أعمال التطوير بميدان فكري زاهر ومنطقة صلاح نسيم، وايضا حديقة السوايسة بمنطقة الخور واعمال التطوير التي تتم بالكورنيش القديم بحي السويس.