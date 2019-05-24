2.8 مليار جنيه أرباح البورصة في الأسبوع

حققت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع حيث استقر ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺴوقي عند 751.7 مليار جنيه في نهاية الفترة مما يمثل ارتفاعا بنحو 0.36 % وذلك مقابل 748.9 مليار جنيه ليربح السوقي نحو 2.8 مليار جنيه.





وارتفع ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴسي ﻟﻠﺴوﻕ "EGx30" ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.86% ليسجل 13776 نقطة.





و تراجع مؤشر "EGX70" الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.88%ليسجل 603 نقطة.





وانخفض المؤشر "EGX100" للأسهم الأوسع نطاقا بنسبة 0.65% ليسجل 1536 نقطة.