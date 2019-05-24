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2.8 مليار جنيه أرباح البورصة في الأسبوع

الجمعة 24/مايو/2019 - 07:05 م
2.8 مليار جنيه أرباح البورصة في الأسبوع
البورصة المصرية
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الفجر الاقتصادي
 
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حققت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع حيث استقر ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺴوقي عند 751.7 مليار جنيه في نهاية الفترة مما يمثل ارتفاعا بنحو 0.36 % وذلك مقابل 748.9 مليار جنيه ليربح السوقي نحو  2.8 مليار جنيه.

وارتفع ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴسي ﻟﻠﺴوﻕ "EGx30" ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.86% ليسجل 13776 نقطة. 

و تراجع مؤشر "EGX70" الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.88%ليسجل 603 نقطة.

 وانخفض المؤشر "EGX100" للأسهم  الأوسع نطاقا بنسبة 0.65% ليسجل 1536 نقطة.
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