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بث مباشر.. مشاهدة برنامج رامز في الشلال مع وليد سليمان MBC مصر YouTube

الجمعة 24/مايو/2019 - 07:01 م
بث مباشر.. مشاهدة برنامج رامز في الشلال مع وليد سليمان MBC مصر YouTube
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نقدم لكم بث مباشر لبرنامج رامز في الشلال، حيث يحل وليد سليمان لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، ضيفًا جديدًا على الحلقة الثامنة عشر المقرر عرضها بعد دقائق.


يُذكر أن فكرة البرنامج تدور حول استضافة مجموعة من النجوم، ليذهبوا إلى إحدى الجزر الموجودة في شرق آسيا، ويقوموا بمغامرة رائعة، لكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، مما يجعلهم يصابون بالهلع والرعب، ومن ثم تبدأ المغامرة الحقيقية.




MBC Masr

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