مشاهدة برنامج رامز في الشلال (وليد سليمان) بث مباشر عبر قناة MBC Masr

نقدم لكم بث مباشر لبرنامج رامز في الشلال، وليد سليمان نجم الأهلي ومنتخب مصر، ضيفًا جديدًا على حلقة اليوم المقرر عرضها بعد دقائق.





يُذكر أن فكرة البرنامج تدور حول استضافة مجموعة من النجوم، ليذهبوا إلى إحدى الجزر الموجودة في شرق آسيا، ويقوموا بمغامرة رائعة، لكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، مما يجعلهم يصابون بالهلع والرعب، ومن ثم تبدأ المغامرة الحقيقية.





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