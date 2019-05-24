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الطيب: الإسلام يرفض تغيير كنية المرأة لاسم زوجها بعد الزواج

الجمعة 24/مايو/2019 - 06:54 م
الطيب: الإسلام يرفض تغيير كنية المرأة لاسم زوجها بعد الزواج
الدكتور أحمد الطيب
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داليا الحسين
 
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انتقد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، تغيير كنية الزوجة لاسم زوجها بعد الزواج في الحضارة الغربية، مشيرًا إلى أن الإنسان يضطرب نفسيا عندما يجد نفسه لا ينتمى لأبيه.

وأضاف "الطيب"- خلال برنامجه "حديث شيخ الأزهر"، المذاع على الفضائية "المصرية"، اليوم الجمعة - أن الإسلام يرفض هذا تماما، لأن الشريعة تقوم على واقع الناس، متابعًا: "الغرب ابتلع هذا الطعم وتعود عليه، وهو نظام ظالم للمرأة".

وأشار الإمام الأكبر إلى أن هذا الأمر قائم على الحضارة التي فقدت قيمة الأخلاق والدين.
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