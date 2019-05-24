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صلاح يرحل عن ليفربول في هذه الحالة

الجمعة 24/مايو/2019 - 06:49 م
صلاح يرحل عن ليفربول في هذه الحالة
محمد صلاح
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ريهام عبد المحسن
 
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أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن خسارة ليفربول لبطولة دوري أبطال أوروبا على يد توتنهام في الأول من يونيو المقبل قد يجبر الدولي المصرى محمد صلاح نجم ليفربول على الرحيل في الميركاتو الصيفي.

وكشفت شبكة كانال بلس الفرنسية عن احتمالية رحيل الفرعون المصري عن الحمر الميركاتو الصيفي في حالة خسارة اللقب للمرة الثانية على التوالي خصوصًا في ظل اهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه.

وأكدت الشبكة الفرنسية أن صلاح لن يحتمل فكرة خسارة جميع الألقاب الجماعية التى يُنافس عليها مع فريقه للموسم الثاني على التوالي، حيث سبق وأن خسر اللقب في الموسم الماضي على يد ريال مدريد.

يذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو المقبل على ملعب واندا ميترو بوليتانو معقل أتلتيكو مدريد الإسباني.
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