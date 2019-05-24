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تفاصيل قرار إرسال 1500 جندي أمريكي إضافي إلى الشرق الأوسط

الجمعة 24/مايو/2019 - 06:28 م
تفاصيل قرار إرسال 1500 جندي أمريكي إضافي إلى الشرق الأوسط
جنود الجيش الأمريكي
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وكالات
 
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيرسل 1500 جندي أمريكي إضافي إلى الشرق الأوسط، إثر تصاعد التوتر مع إيران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق بأن لا حاجة لإرسال قوات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط بسبب إيران، معلنا استعداده إجراء هذه الخطوة عند الضرورة.

وبعد أيام أكد القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان أن بلاده تدرس بالفعل إمكانية إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط.
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