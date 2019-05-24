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شيخ الأزهر: الإسلام جعل للزوجة ذمة مالية مستقلة

الجمعة 24/مايو/2019 - 07:02 م
شيخ الأزهر: الإسلام جعل للزوجة ذمة مالية مستقلة
شيخ الأزهر
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داليا الحسين
 
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قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن الإسلام جعل للزوجة ذمة مالية مستقلة في حين أن الزوج لا يتمتع بهذه الميزة، مشيرًا إلى أن البعض ممن يهاجم الإسلام يتجاوز هذه النقطة ولا يتم التوقف عندها.

وأضاف "الطيب"- خلال برنامجه "حديث شيخ الأزهر"، المذاع على الفضائية "المصرية"، اليوم الجمعة - أن الإسلام جعل للزوجة ذمة مالية مستقلة لا يجوز للزوج الاقتراب منها؛ وهو حكم معروف، موضحًا: "الزوجة تتمتع بحقوق التصرف في أموالها ولا يكون الزوج قيم عليها في هذا الأمر، وبالتالي بطل كلام من يهاجم الإسلام أن قوامة الرجل على المرأة أن يكون سيدها وتسلط عليها".

وأشار إلى أن الزوج له ذمة مالية مستقلة أيضًا ولكن للمرأة حقوق فيها بمعنى أنه يفقد استقلاليته، موضحًا: "مينفعش الراجل يقول لزوجته مش هعطيكي ولا تعريفة لأنه مجبر ومضطر شرعًا".
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