نفاد جميع تذاكر نهائي الكونفيدرالية.. ورئيس الزمالك يشكر الجماهير





نفدت جميع التذاكر المخصصة لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية أمام فريق نهضة بركان المغربي والمقررة إقامتها مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب في الإسكندرية.





ووجه رئيس نادي الزمالك الشكر لجماهير النادي التي حرصت على شراء كل تذاكر المباراة من أجل مؤازرة الفريق في النهائي الإفريقي.





وكان رئيس الزمالك ، قد أشرف اليوم على بيع 10 آلاف تذكرة إضافية لجماهير القلعة البيضاء، حيث توافدت أعداد كبيرة من جماهير الزمالك ، على مقر النادى ، عقب صلاة الجمعة ، لشراء التذاكر.



