ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نفاد جميع تذاكر نهائي الكونفيدرالية.. ورئيس الزمالك يشكر الجماهير

الجمعة 24/مايو/2019 - 06:38 م
نفاد جميع تذاكر نهائي الكونفيدرالية.. ورئيس الزمالك يشكر الجماهير
Advertisements
طباعة
رامي بشاي
 
Advertisements

نفدت جميع التذاكر المخصصة لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية أمام فريق نهضة بركان المغربي والمقررة إقامتها مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب في الإسكندرية.

ووجه رئيس نادي الزمالك الشكر لجماهير النادي التي حرصت على شراء كل تذاكر المباراة من أجل مؤازرة الفريق في النهائي الإفريقي.

وكان رئيس الزمالك ، قد أشرف اليوم على بيع 10 آلاف تذكرة إضافية لجماهير القلعة البيضاء، حيث توافدت أعداد كبيرة من جماهير الزمالك ، على مقر النادى ، عقب صلاة الجمعة ، لشراء التذاكر.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الفرنسي
ستاد ريمس
-
x
21:05
-
باريس سان جيرمان