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بث مباشر HD رامز في الشلال.. مشاهدة برنامج رامز جلال مع وليد سليمان اليوم الجمعة 24- 5- 2018

الجمعة 24/مايو/2019 - 06:31 م
بث مباشر HD رامز في الشلال.. مشاهدة برنامج رامز جلال مع وليد سليمان اليوم الجمعة 24- 5- 2018
وليد سليمان
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الفجر الفني
 
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نقدم لكم بث مباشر لبرنامج رامز في الشلال، ويحل لاعب الكرة بالنادي الأهلي وليد سليمان، ضيفًا جديدًا على حلقة اليوم المقرر عرضها بعد دقائق.

يُذكر أن فكرة البرنامج تدور حول استضافة مجموعة من النجوم، ليذهبوا إلى إحدى الجزر الموجودة في شرق آسيا، ويقوموا بمغامرة رائعة، لكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، مما يجعلهم يصابون بالهلع والرعب، ومن ثم تبدأ المغامرة الحقيقية.



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