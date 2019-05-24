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'الصحفيين العرب' يُشكل عدد من اللجان تضم خبراء والنقابات الأعضاء

الجمعة 24/مايو/2019 - 06:17 م
'الصحفيين العرب' يُشكل عدد من اللجان تضم خبراء والنقابات الأعضاء
جانب من الاجتماع
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ميسون أبو الحسن
 
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طالب مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب، نقيب الصحفيين العراقيين، بخلق حالة من التعاون بين مواقع نقابات الصحفيين العربية وموقع الاتحاد.


وقال خلال اجتماع الأمانة العامة للاتحاد، اليوم، إن الاتحاد شكل منذ فترة الستينيات لجان عديدة لتطوير الهيكل الإساسي له، ولكن لم تسفر عن شئ، ولذلك تم الموافقة اليوم على تشكيل عدد من اللجان، تضم خبراء الاتحاد والنقابات العربية؛ للإسراع في الوصول إلى هذا المطلب المُلح.


وأضاف "اللامي" أن هناك طلبات قُدمت من النقابات المصرية والعمانية والمغربية واللبنانية، لاستقبال فعاليات المؤتمر العام القادم للاتحاد، مشددًا على إلزام النقابات والاتحادات الصحفية العربية، بعقد انتخاباتها بشفافية ضمن التوقيتات المنصوص عليها بالنظام الأساسي للاتحاد، المزمع تطويره من خلال اللجان التي شُكلت، وتمت الموافقة عليها خلال هذا الاجتماع.



فيما دعا "اللامي"، ضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين، لإقرار برتوكول مع وزارة السياحة المصرية، بتخفيض 50 % على حاملي هوية اتحاد الصحفيين العرب بكل المرافق السياحية، وكذلك في كافة وسائل التنقل الداخلية بالقاهرة.
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المزيد عن: نقابة الصحفيين مؤيد اللامي ضياء رشوان الفجر اتحاد الصحفيين العرب
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