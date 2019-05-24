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رئيس الزمالك يهدد اللاعبين بالشطب

الجمعة 24/مايو/2019 - 06:11 م
رئيس الزمالك يهدد اللاعبين بالشطب
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ريهام عبد المحسن
 
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توافدت أعداد كبيرة من جماهير الزمالك بعد صلاة الجمعة في مقر الزمالك للحصول على التذاكر الإضافية التي أعلن عنها مرتضى منصور رئيس النادي وذلك عقب الموافقة الأمنية بزيادة حضور الجمهور لمباراة نهضة بركان إلى 60 ألف متفرج والمقرر إقامتها الأحد المقبل في مباراة العودة في نهائي الكونفيدرالية.

ووزع رئيس الزمالك التذاكر بنفسه على مشجعي الفريق الأبيض وسط زحام شديد وإقبال مكثف من الجماهير.

كما عنف رئيس الأبيض بعض لاعبي الفريق لخروجهم من غرف خلع الملابس لتحية الجماهير مما أثار غضبه وهدد بشطب أي لاعب يخرج من غرف الملابس لتحية الجماهير وطالبهم بالالتزام لتسهيل عملية انصراف الجماهير.

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