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"دقلو" يؤكد دعم السودان للسعودية ضد كافة التهديدات الإيرانية والحوثية

الجمعة 24/مايو/2019 - 05:55 م
دقلو يؤكد دعم السودان للسعودية ضد كافة التهديدات الإيرانية والحوثية
حمدان دقلو وولي العهد
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أحمد مرعي
 
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أدان المجلس العسكري الإنتفالي في السودان الاعتداءات الحوثية على خطي النفط في السعودية، مؤكداً دعمه للمملكة ضد كافة التهديدات الإيرانية والحوثية.

وتقدم نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بالشكر للمملكة العربية السعودية لدعمها الاقتصادي المتواصل للسودان.

وقال دقلو وفقاً لما ورد عن فضائية صحيفة عكاظ السعودية، أن قوات الجيش السوداني ستظل موجودة للقتال ضمن تحالف دعم الشريعة في اليمن.

جاء ذلك خلال لقاءه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، ونائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، في جدة، بالمملكة العربية السعودية.

وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية.

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير.
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