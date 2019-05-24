نشوب حريق هائل بمصنع زجاج بالعاشر من رمضان
الجمعة 24/مايو/2019 - 06:07 م
إسلام علي وسمر السيد
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نشب، منذ قليل، حريق في مصنع شركة "المطرية" للزجاج، بالمنطقة الصناعية الثالثة، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.
تلقى اللواء إيهاب لمعي، حكمدار الجنوب بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عاطف شعبان، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بمصنع "المطرية" للزجاج، بالمنطقة الصناعية الثالثة، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.
وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، برئاسة المقدم عبدالحميد أبو فول، بـ 10 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على النيران وإخمادها، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تلقى اللواء إيهاب لمعي، حكمدار الجنوب بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عاطف شعبان، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بمصنع "المطرية" للزجاج، بالمنطقة الصناعية الثالثة، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.
وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، برئاسة المقدم عبدالحميد أبو فول، بـ 10 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على النيران وإخمادها، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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