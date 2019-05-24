نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الجمعة 24/5/2019
الجمعة 24/مايو/2019 - 06:00 م
الفجر الاقتصادي
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الجمعة التاسع عشر من رمضان.
قال سيرجي جودوشنيكوف كبير الاقتصاديين في المنظمة الدولية للسكر، أن السعودية تحتل المركز الثالث في استيراد واستهلاك السكر في العالم العربي، إذ تستورد نحو 1.6 مليون طن سنويا.
وفقًا لأخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه خلال الإسبوع المنتهي الذي شهد تراجع لسعر العملة الأمريكية أدنى من 17 جنيها.
تم تنفيذ حملة مُكبرة لإزالة التعديات الواقعة على قطعة الأرض المُخصصة لإقامة مأخذ محطة مياه مدينة "غرب قنا"، بمساحة 3 آلاف م2.
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