نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الجمعة 24/5/2019

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الجمعة التاسع عشر من رمضان.





قال سيرجي جودوشنيكوف كبير الاقتصاديين في المنظمة الدولية للسكر، أن السعودية تحتل المركز الثالث في استيراد واستهلاك السكر في العالم العربي، إذ تستورد نحو 1.6 مليون طن سنويا.





وفقًا لأخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه خلال الإسبوع المنتهي الذي شهد تراجع لسعر العملة الأمريكية أدنى من 17 جنيها.





تم تنفيذ حملة مُكبرة لإزالة التعديات الواقعة على قطعة الأرض المُخصصة لإقامة مأخذ محطة مياه مدينة "غرب قنا"، بمساحة 3 آلاف م2.







