ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الجمعة 24/5/2019

الجمعة 24/مايو/2019 - 06:00 م
نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الجمعة 24/5/2019
Advertisements
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
Advertisements
نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الجمعة التاسع عشر من رمضان.

قال سيرجي جودوشنيكوف كبير الاقتصاديين في المنظمة الدولية للسكر، أن السعودية تحتل المركز الثالث في استيراد واستهلاك السكر في العالم العربي، إذ تستورد نحو 1.6 مليون طن سنويا.

وفقًا لأخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه خلال الإسبوع المنتهي الذي شهد تراجع لسعر العملة الأمريكية أدنى من 17 جنيها.

تم تنفيذ حملة مُكبرة لإزالة التعديات الواقعة على قطعة الأرض المُخصصة لإقامة مأخذ محطة مياه مدينة "غرب قنا"، بمساحة 3 آلاف م2.



Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الفرنسي
ستاد ريمس
-
x
21:05
-
باريس سان جيرمان