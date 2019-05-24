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فرض حد أقضى على فواتير الطاقة فى بريطانيا قد يوفر 6 مليار للأسر

الجمعة 24/مايو/2019 - 06:00 م
فرض حد أقضى على فواتير الطاقة فى بريطانيا قد يوفر 6 مليار للأسر
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خاطر عبادة
 
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قد يشهد البريطانيون انخفاضًا في فواتير الطاقة بقيمة 6 مليارات جنيه إسترلينى على مدار 5 سنوات ابتداءً من عام 2021، مما يوفر متوسط دخل الأسرة 40 جنيهاً في العام، في ظل خطط للحد من ما يمكن لشركات شبكات الغاز والكهرباء دفعه للمساهمين.

ووفقاً لوكالة رويترز، تستهدف شركة "ريجيم اوفجيم"، التي فرضت حدًا أقصى للأسعار على فواتير الطاقة القياسية في يناير بعد أن قال المشرعون أن العملاء يتم فرض رسوم إضافية عليها، المشغلين الذين تشكل رسوم شبكتهم حوالي ربع فواتير الطاقة المنزلية البريطانية.

وتخضع شركات الطاقة للتدقيق الشديد، حيث أعلن حزب العمال البريطاني المعارض الأسبوع الماضي عن خطة لتأميم القطاع إذا ما وصل إلى السلطة.
وقالت أوفجيم، إنها تخطط لخفض المبلغ الذي تدفعه شركات الشبكات لمساهميها، والمعروفة باسم "تكلفة نطاق الأسهم" بحوالي 50% للفترة التنظيمية التالية التي تبدأ في عام 2021.

وقالت الجهة الرقابية إن حزمة التدابير التي اقترحتها يمكن أن تؤدي إلى توفير 40 جنيهاً استرلينياً لكل عميل ابتداءً من عام 2021.
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