شاهد.. الرئيس يتفقد مدينة الفنون وحي الحكومة والقيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة
الجمعة 24/مايو/2019 - 06:00 م
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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب صلاة الجمعة، عددا من المشروعات الإنشائية الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، على رأسها: مدينة الفنون والثقافة، بما فيها دار الأوبرا الجديدة، وكذلك الحي الحكومي، فضلا عن القيادة الاستراتيجية.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع خلال جولته التفقدية على الموقف التنفيذي للمشروعات وسير العمل بها، مؤكدا ضرورة مراعاة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإتمام تلك المشروعات وفق أعلى المواصفات وأحدث التصميمات.
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