ميناء دمياط يصدر 11 ألف طن من الملح

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و 5 سفن بضائع عامة ، بينما غادر سفينتا حاويات و 4 سفن بضائع عامة .





وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة ، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .





كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1300 طن قمح .





في حين غادر عدد 65 سيارة نقل محملة بـ 3227 طن قمح .





وبذلك وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 173308، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 73781 طنا .





شملت حركة الصادر من البضائع العامة 2250 طن فوسفات و 11200 طن ملح و 2500 طن يوريا و 3891 طن رمل .