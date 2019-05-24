ميناء دمياط يصدر 11 ألف طن من الملح
الجمعة 24/مايو/2019 - 05:51 م
الفجر الاقتصادي
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و 5 سفن بضائع عامة ، بينما غادر سفينتا حاويات و 4 سفن بضائع عامة .
وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة ، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .
كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1300 طن قمح .
في حين غادر عدد 65 سيارة نقل محملة بـ 3227 طن قمح .
وبذلك وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 173308، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 73781 طنا .
شملت حركة الصادر من البضائع العامة 2250 طن فوسفات و 11200 طن ملح و 2500 طن يوريا و 3891 طن رمل .
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