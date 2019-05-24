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أحمد عمر هاشم يوضح أسباب تعدد زوجات النبي

الجمعة 24/مايو/2019 - 06:12 م
أحمد عمر هاشم يوضح أسباب تعدد زوجات النبي
أحمد عمر هاشم
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، إن الرسول –صلى الله عليه وسلم- لم يعدد في حياة السيدة خديجة، حيث أنه لم يعدد الزوجات إلا بعد أن تخطى مرحلة الشباب.

وأشار "هاشم"، خلال حواره ببرنامج "منى والناس" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الجمعة، إلى أن أغلب من تزوجهم الرسول كانوا كبيرات في السن، ولأسباب معينة، منوها بأن فارق السن بين السيدة خديجة والرسول دليل على جواز زواج المرأة من رجل أصغر منها.

وأضاف أن حكم زواج السيدة خديجة من الرسول تعد حكم تشريعية، لافتا إلى أن كل أبناء الرسول من السيدة خديجة إلا إبراهيم، منوها بأن الحكمة من تعدد زوجات الرسول هو أن تبلغ المرأة أحكام الشرع لبنات جنسها، ومن أجل توثيق الروابط بين القبائل لتعزيز الدعوة الإسلامية.
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