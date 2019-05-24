ضبط 25 تاجر مخدرات في حملة أمنية بالقليوبية

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شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 25 تاجر مخدرات بحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، والأسلحة النارية، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيي راضى رئيس المباحث، يفيد بالقبض على 25 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت اقسام شبين القناطر وبنها وكفر شكر وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية وقليوب، وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عباره عن 700 جرام من الحشيش المخدر، و450 جرام من مخدر الهيروين، و30 جرام بانجو، ومبالغ مالية، و7 قطع أسلحة نارية غير مرخصة، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.





