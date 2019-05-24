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"ميركل" تحترم قرار "ماى" بالاستقالة

الجمعة 24/مايو/2019 - 05:36 م
ميركل تحترم قرار ماى بالاستقالة
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 
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استقبلت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم "باحترام" قرار رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بالاستقالة كزعيم لحزب المحافظين ورئيس الحكومة في 7 يونيو وأصرت على أهمية "الخروج" المنظم.

وفي مؤتمر صحفي عادي، قالت نائبة المتحدثة باسم الحكومة مارتينا فيتز، إن ميركل "أحاطت علما باحترام" بقرار مايو، وأضافت أن وزير الخارجية شدد على أن التعاون بين البلدين كان دائما جيدًا "وجديرًا بالثقة" وأنه سيبقى طالما بقي رئيس الوزراء في السلطة.
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