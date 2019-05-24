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"القومي للتغذية" لـ المواطنين: "متشربوش عصائر بودرة"

الجمعة 24/مايو/2019 - 06:09 م
القومي للتغذية لـ المواطنين: متشربوش عصائر بودرة
عصير بودرة
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، إن العصائر التي تتكون من بودرة ,يتم إذابتها في الماء، عبارة عن مركبات كيميائية، ولها آثار سيئة على أجهزة الجسم المختلفة.

وأشار "نزيه"، خلال حواره ببرنامج "مصر أحلى" المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الجمعة، إلى أن العصائر المعبأة قد يستخدم فيها مواد مضرة بالصحة، فليس هناك ضامن لجودة المكونات المستخدمة، موضحًا أن العصائر الطبيعية في المنزل أكثر أمنا وتوفيرًا.

وأضاف: "من فضلكم متشربوش عصائر بودرة.. دي مركبات كيميائية تسبب ضرر لصحتنا، اعملوا العصائر فالبيت".
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