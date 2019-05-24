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تعرّف على التشكيل الأساسي للترجي أمام الوداد

الجمعة 24/مايو/2019 - 04:48 م
تعرّف على التشكيل الأساسي للترجي أمام الوداد
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مروى الجلاصي
 
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كشف مدرب الترجي الرياضي التونسي معين الشعباني، عن التشكيلة الرسمية التي ستواجه هذا المساء، فريق الوداد البيضاوي المغربي.

وسيكون اللقاء مساء اليوم الجمعة 24 ماي 2019، في إطار ذهاب نهائي رابطة الأبطال الإفريقية بداية من الساعة العاشرة ليلا بتوقيت المغرب والحادية عشرة ليلا بتوقيت تونس ومنتصف الليل بتوقيت مصر.

وفي ما يلي التشكيلة الرسمية للترجي:
معز بن شريفية
سامح الدربالي 
ايمن بن محمد 
شمس الدين الذوادي 
خليل شمام
كوليبالي 
فرانك كوم 
غيلان الشعلالي
انيس البدري 
يوسف البلايلي 
لوكوزا 
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