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أرسنال يستهدف التعاقد مع مدافع برشلونة

الجمعة 24/مايو/2019 - 04:45 م
أرسنال يستهدف التعاقد مع مدافع برشلونة
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علي نبوي
 
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يستهدف نادي أرسنال التعاقد مع المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي لاعب فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات د مع الصيفية المقبلة، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية فرنسية.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن دخول النادي الإنجليزي في مفاوضات مع اللاعب لإقناعه بالانضمام لصفوف الجانرز لتدعيم دفاعه.

وأضافت الصحيفة بأن برشلون سيوافق على رحيل أومتيتي، مقابل الحصول على مبلغ مالي يقدر بـ٦٠ مليون يورو.

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