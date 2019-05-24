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محمد أنور: "طلقة حظ" نقلة نوعية في مشواري الفني

الجمعة 24/مايو/2019 - 04:40 م
محمد أنور: طلقة حظ نقلة نوعية في مشواري الفني
محمد أنور
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الفجر الفني
 
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قال الفنان محمد أنور إن فرحته لا توصف، بردود أفعال الجمهور، على دوره في مسلسل "طلقة حظ"، الذي يشارك في بطولته مع الفنان مصطفى خاطر وآيتن عامر وهبة مجدي ومحمود حافظ.

وأضاف أن الأمر في البداية كان سببًا في خوفة، خاصة وأنه لم يقدم التراجيديا من قبل، مشيرا إلى أن الجمهور اعتاد أن يشاهده في الأعمال الكوميدية سواء في "مسرح مصر" أو في الأعمال السينمائية والدرامية التي يشارك بها.

وأوضح "أنور" أن شخصية "عباس" التي يقدمها، تحتوي على العديد من المشاهد التي يبكي بها، وهذا كان السبب الأكبر في تخوفه وقلقه ألا يتقبل من الجمهور ذلك، إلا أن النجاح كان كبيرًا، وهذا ما يعتبره نقلة نوعية في مشواره الفني.

يذكر أن مسلسل "طلقة حظ" من بطولة مصطفى خاطر ومحمد انور وآيتن عامر وهبة مجدى وإيمى سالم وميرنا نور الدين ورانيا شاهين وياسر الطوبجى وأحمد ماهر وإنعام سالوسة ومحمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، والمسلسل يعرض على قنوات الحياة وON وDMC وCBC، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى

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