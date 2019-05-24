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بعد استقالة ماى.. "جونسون" يعد بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى أكتوبر

الجمعة 24/مايو/2019 - 04:40 م
بعد استقالة ماى.. جونسون يعد بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى أكتوبر
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خاطر عبادة
 
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قال نائب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إنّ بريطانيا يجب أن تكون مستعدة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق إذا كانت تريد التفاوض على اتفاق خروج مناسب.

ووفقاً لوكالة رويترز، قال جونسون في مؤتمر اقتصادي في سويسرا :"سنترك الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر بدون صفقة أو لا صفقة".

وأضاف جونسون  وهو زعيم بارز في حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي قال إنه يريد أن يحل محل رئيسة الوزراء تيريزا ماي كزعيم لحزب المحافظين الحاكم :"إن الطريقة للحصول على صفقة جيدة هي الاستعداد للخروج بدون صفقة".
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