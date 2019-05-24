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وزارة الدفاع الروسية تنفي تقارير عن هجمات كيميائية في إدلب السورية

الجمعة 24/مايو/2019 - 04:37 م
وزارة الدفاع الروسية تنفي تقارير عن هجمات كيميائية في إدلب السورية
وزارة الدفاع الروسية
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أحمد مرعي
 
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أفادت صحف روسية اليوم الجمعة، أن وزارة الدفاع الروسية نفت صحة التقارير المتداولة حول وقوع هجمات كيميائية بمنطقة خفض التصعيد بإدلب السورية، مشددة على أن روايات واشنطن بهذا الخصوص تهدف إلى توفير غطاء سياسي لتحركات الإرهابيين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، أن منطقة إدلب لخفض التصعيد لم تقع فيها أي هجمات كيميائية يوم 19 مايو، كما زعمته واشنطن.

وقال: "نود أن أذكر وزارة الخارجية الأمريكية بأن القوات الحكومية السورية هي من بادرت بوقف إطلاق النار في منطقة إدلب يوم 18 مايو ولم تخضع لاستفزازات عديدة لاحقا، ولم تحصل بتاتا أي هجمات يوم الـ19 من مايو هناك".
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