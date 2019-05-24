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مسلسلات رمضان 2019 .. سوبر ميرو الحلقة 18 قصة محمد ثروت مع الشعر والحب (فيديو)

الجمعة 24/مايو/2019 - 04:31 م
مسلسلات رمضان 2019 .. سوبر ميرو الحلقة 18 قصة محمد ثروت مع الشعر والحب (فيديو)
محمد ثروت
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الفجر الفني
 
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تذكر الفنان محمد ثروت "فاجر" أيام شبابه قبل أن تتغير شخصيته بدرجة كلية، وذلك ضمن أحداث الحلقة الثامنة عشرة من المسلسل الكوميدي "سوبر ميرو".

وعاد "فاجر" بالذاكرة إلى الوراء حينما كان يكتب شعرا بالعامية، وحين ألقى قصيدة كوميدية لحبيبته بعنوان "أسطورة الخريف" في حضور الكثيرين، وكانت سببا في تعلقها به.

مسلسل "سوبر ميرو" بطولة: إيمي سمير غانم، حمدي الميرغني، سمير غانم، محمد محمود، أحمد سلطان، ومن إنتاج أحمد السبكي وإخراج وليد الحلفاوي، ويعرض المسلسل عبر قناتي "النهار" و"صدى البلد" وبعض القنوات العربية.

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