"عمل شجاع والاستقالة لن تغير شئ".. أبرز ردود الأفعال على استقالة تيريزا ماي

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الجمعة، عن استقالتها من منصبها كزعيمة لحزب المحافظين في بريطانيا، نظراًلكونها كانت في منطقة الخطر خلال الأشهر الأخيرة بسبب اتفاق البريكست وهو اتفاق طلاق بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أن ظلت عضوا فيه لأكثر من 40 عامًا.





وعقب الاستقالة توالت ردود الفعل الدولية حول استقالة ماي بعد صراع سياسي مرير بشأن البريكست.





لن تغير شئ

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أن استقالة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي "لا تغير شيئا" في موقف الدول الـ27 الأعضاء بشأن الاتفاق المبرم حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.





وقالت المتحدثة باسم رئيس المفوضية الأوروبية مينا أندريفا: "سنحترم رئيس الوزراء الجديد لكن ذلك لا يغير شيئا في الموقف الذي اعتمده المجلس الأوروبي حول اتفاق خروج" بريطانيا من الاتحاد.





نحترم القرار

ومن جانبها، أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن احترامها لقرار رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بالاستقالة.





قالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية مارتينا فيتس في برلين إن المستشارة أنجيلا ميركل تحترم قرار استقالة تيريزا ماي من زعامة حزب المحافظين البريطانيين، مؤكدة أنها تعاونت مع ماي دائما على نحو مفعم بالثقة وستواصل ذلك طوال فترة بقاء ماي في السلطة.





ولم تدل المتحدثة بتقييم عن آثار هذا القرار على الخروج المخطط لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الحكومة الألمانية ترعى تعاونا وثيقا مع بريطانيا، وقالت: "وسيستمر الأمر على هذا النحو".





نتابع بإهتمام ما يجري

كما اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمترى بيسكوف، اليوم الجمعة، أن رئاسة تيريزا ماى لحكومة بلادها، جاءت فى فترة علاقات صعبة بين روسيا وبريطانيا.





وأكد بيسكوف - تعليقا على استقالة ماى، فى وقت سابق اليوم - أن موسكو تتابع باهتمام كبير الأحداث المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه لا يستطيع فى الوقت الحالى الحديث عن موقف الكرملين تجاه استقالة رئيسة الوزراء البريطانية، قائلا "نحن نتابع باهتمام أولا، وقبل كل شيء، لأن الاتحاد الأوروبى شريكنا التجارى والاقتصادى الرئيسي".





خطوة شجاعة

كما أشاد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة بـ"العمل الشجاع" الذى قامت به رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، داعيا إلى توضيح سريع لملف" بريكست" إثر إعلان ماى استقالتها.





وأضاف ماكرون بيان للإليزيه - وفقا لما بثته قناة "فرانس 24" - أنه "من المبكر جدا التكهن بنتائج هذا القرار.. سيستمر تنفيذ مبادئ الاتحاد الأوروبى وخصوصا أولوية الحفاظ على حسن سير عمل الاتحاد؛ الأمر الذى يتطلب توضيحا سريعا لنتائج القرار".





خليفة تيريزا ماي

ومن ناحية أخرى، أعلن حزب المحافظين البريطاني الحاكم، اليوم، إنه من المتوقع أن يتم اختيار خليفة تيريزا ماي كزعيم للحزب ورئيس للوزراء قبل العطلة الصيفية للبرلمان المقررة في 20 يوليو.





ونقلت وكالة "فرانس برس" عن بيان للحزب القول: "إن الترشيحات بين أعضاء البرلمان ستنتهي في الأسبوع الذي يبدأ في 10 يونيو، قبل أن يختار أعضاء الحزب بين أفضل المرشحين، في الوقت المناسب للإعلان عن النتيجة قبل إجازة البرلمان الصيفية".







