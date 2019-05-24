3 مليون طن صادرات مصر الزراعية منذ يناير

زادت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية في الفترة من أول يناير وحتى أمس الأول الأربعاء الموافق 22 مايو بنحو 358 ألف و 432 طن عنها للعام الماضي,





وأظهر تقرير تلقاه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي دكتور عزالدين أبو ستيت، من دكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتي 22 مايو الحالي، أن الصادرات بلغت 3ملايين و 388 ألف و 296 طن من المنتجات الزراعية بزيادة 358 ألف و 432 طن عن نفس الفترة من العام الماضي.





وأفادت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، بأن قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة ضمت الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.





وأضافت أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و555 ألف و653 طن، بالإضافة إلى تصدير 630 ألف و790 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 187 ألف و991 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، في حين جاءت الفراولة بالمركز الرابع في الصادرات بإجمالي 24 ألفا و319 طن.





واحتلت صادرات مصر من الثوم على المركز الخامس بإجمالي كمية بلغت 14 الف و446 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السادس بإجمالي 8597 طن، تليها في المركز السابع الجوافة بإجمالي 5564 طن، بينما حصل الرمان على المركز الثامن في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 3177 طن.





وجاءت محصول الفلفل بالمركز التاسع بين أكبر حااصلات مصر الزراعية تصديرا بإجمالي 1875 طن، تلاها في المركز العاشر صادرات مصر من الخيار بإجمالي كمية تصل إلي 982 طن.





وأشار وزير الزراعة بجهود الحجر الزراعي من أجل زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة امام المنتجات المصرية وطالب باستمرار الجهود لفتح المزيد من الأسواق الجديدة وتشديد الرقابة من أجل الحفاظ علي سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق التي تم فتحها.





وقال أبوستيت، إن زيادة الصادرات تدعم الاقتصاد الوطني ومن المتوقع أن يشهد هذا العام طفرة غير مسبوقة في تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى الخارج.