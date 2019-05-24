"HBO" تخسر مشتركيها بسبب مسلسل "Game of Thrones"

‏كشفت بعض تقارير محرك البحث جوجل أنه ازدادت عملية البحث عن كيفية إلغاء الاشتراك في منصة "‎"HBO التليفزيونية بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل الفانتازيا والإثارة الشهير"Game of Thrones".





وعرضت الحلقة الأخيرة من المسلسل، والتي تحمل اسم "The Iron Theron"، في يوم ١٩ مايو الحالي، ليودع المسلسل عشاقه بشكل نهائي.





ومن المعروف أنه قام ‏عشاق مسلسل الإثارة والتشويق الشهير "Game of Thrones" بعمل عريضة على موقع "Change" تطالب شبكة "HBO" التليفزيونية بالعمل على إعادة تصوير الموسم الأخير مع كتاب جدد.





فحسب رأيهم أن قصة الموسم الأخير لم تصل إلى ما كانوا يتوقعونه، وكان الهدف من الحملة في البداية جمع أكثر من مليون ألف توقيع حتى تصل إلى فريق إنتاج المسلسل وجعلهم ينفذون مطلبهم.





ومن ناحية أخرى، تدور قصة المسلسل حول سبع عائلات نبيلة تتصارع من أجل السيطرة على أرض (ويستروس) الخرافية، باستخدام الجيوش والمكائد السياسية والجنسية.



