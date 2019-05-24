ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"HBO" تخسر مشتركيها بسبب مسلسل "Game of Thrones"

الجمعة 24/مايو/2019 - 04:31 م
HBO تخسر مشتركيها بسبب مسلسل Game of Thrones
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
‏كشفت بعض تقارير محرك البحث جوجل أنه ازدادت عملية البحث عن كيفية إلغاء الاشتراك في منصة "‎"HBO التليفزيونية بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل الفانتازيا والإثارة الشهير"Game of Thrones".

وعرضت الحلقة الأخيرة من المسلسل، والتي تحمل اسم "The Iron Theron"، في يوم ١٩ مايو الحالي، ليودع المسلسل عشاقه بشكل نهائي.

ومن المعروف أنه قام ‏عشاق مسلسل الإثارة والتشويق الشهير "Game of Thrones" بعمل عريضة على موقع "Change" تطالب شبكة "HBO" التليفزيونية بالعمل على إعادة تصوير الموسم الأخير مع كتاب جدد.

فحسب رأيهم أن قصة الموسم الأخير لم تصل إلى ما كانوا يتوقعونه، وكان الهدف من الحملة في البداية جمع أكثر من مليون ألف توقيع حتى تصل إلى فريق إنتاج المسلسل وجعلهم ينفذون مطلبهم.

ومن ناحية أخرى، تدور قصة المسلسل حول سبع عائلات نبيلة تتصارع من أجل السيطرة على أرض (ويستروس) الخرافية، باستخدام الجيوش والمكائد السياسية والجنسية.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الفرنسي
ستاد ريمس
-
x
21:05
-
باريس سان جيرمان